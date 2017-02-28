Федосеев лидирует на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» после восьми туров
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев с 6,5 баллами после восьми туров продолжает единолично лидировать на традиционном шахматном фестивале «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.
В восьмом туре россиянин обыграл соотечественника Максима Матлакова. У ближайших преследователей Федосеева — соотечественников Евгения Наера и Никиты Витюгова — по 6 баллов.
Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.
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