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28 февраля 2017, 23:18 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» вышел в полуфинал Кубка Вызова, разгромив «Викинг ТИФ»

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» на выезде разгромил норвежский «Викинг ТИФ» в ответном матче четвертьфинала Кубка Вызова среди мужчин.

В первой встрече также сильнее оказались волейболисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.

За выход в финал турнира «ФАКЕЛ» поспорит либо с турецким «Галатасараем», либо с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Мужчины. Кубок Вызова
Четвертьфинал. Ответный матч

«Викинг ТИФ» (Берген, Норвегия) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — 0:3 (13:25, 18:25, 11:25)
Первый матч: 0:3.
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