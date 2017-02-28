«ФАКЕЛ» вышел в полуфинал Кубка Вызова, разгромив «Викинг ТИФ»

В первой встрече также сильнее оказались волейболисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.



За выход в финал турнира «ФАКЕЛ» поспорит либо с турецким «Галатасараем», либо с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.



Мужчины. Кубок Вызова

Четвертьфинал. Ответный матч



«Викинг ТИФ» (Берген, Норвегия) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — 0:3 (13:25, 18:25, 11:25)

Первый матч: 0:3.