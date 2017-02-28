«ФАКЕЛ» вышел в полуфинал Кубка Вызова, разгромив «Викинг ТИФ»
Новоуренгойский «ФАКЕЛ» на выезде разгромил норвежский «Викинг ТИФ» в ответном матче четвертьфинала Кубка Вызова среди мужчин.
В первой встрече также сильнее оказались волейболисты из
За выход в финал турнира «ФАКЕЛ» поспорит либо с турецким «Галатасараем», либо с израильским «Маккаби» из
Мужчины. Кубок Вызова
Четвертьфинал. Ответный матч
«Викинг ТИФ» (Берген, Норвегия) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — 0:3 (13:25, 18:25, 11:25)
Первый матч: 0:3.
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