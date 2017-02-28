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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28923973/
28 февраля 2017, 19:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Уралочка-НТМК» завершила выступление в ЛЧ поражением от «Вакифбанка»

«Уралочка-НТМК» в заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке в четырёх партиях уступила турецкому «Вакифбанку».

Самыми результативными волейболистками матча стали Милена Рашич и Ксения Парубец, набравшие по 15 очков.

Подопечные Николая Карполя одержали в 6 встречах одну победу, а коллектив из Стамбула не потерпел ни одного поражения.

Женщины. Лига чемпионов
Группа D. 6-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Вакифбанк» (Турция) — 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).
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