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28 февраля 2017, 19:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

21 очко Кошелевой помогло «Экзачибаши» победить «Дрезднер» в Лиге чемпионов

Турецкий «Экзачибаши» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке уверенно переиграл немецкий «Дрезднер» со счётом 3:1.

В составе клуба из Стамбула 21 очко набрала российская доигровщица Татьяна Кошелева, ставшая самой результативной волейболисткой встречи.

«Экзачибаши» одержал четвёртую победу в шести встречах, а «Дрезднер» потерпел пятое поражение.

Женщины. Лига чемпионов
Группа D. 6-й тур

«Экзачибаши» (Турция) — «Дрезднер» (Германия) — 3:1 (25:15, 19:25, 25:22, 25:18).
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