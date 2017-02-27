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27 февраля 2017, 20:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» выиграло первый матч ¼ финала ЧР по волейболу у «Протона»

Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке уверенно в трёх партиях выиграли у саратовского «Протона» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги.

Ответная встреча пройдет на площадке «Протона» 4 марта.

Оба матча предварительного этапа между второй и седьмой командами регулярного чемпионата России также завершились победами казанского «Динамо» в трёх партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Казань) — «Протон» (Саратовская область) — 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).
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