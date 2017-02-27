Казанское «Динамо» выиграло первый матч ¼ финала ЧР по волейболу у «Протона»
Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке уверенно в трёх партиях выиграли у саратовского «Протона» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги.
Ответная встреча пройдет на площадке «Протона» 4 марта.
Оба матча предварительного этапа между второй и седьмой командами регулярного чемпионата России также завершились победами казанского «Динамо» в трёх партиях.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч
«Динамо» (Казань) — «Протон» (Саратовская область) — 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter