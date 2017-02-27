Казанское «Динамо» выиграло первый матч ¼ финала ЧР по волейболу у «Протона»

Ответная встреча пройдет на площадке «Протона» 4 марта.



Оба матча предварительного этапа между второй и седьмой командами регулярного чемпионата России также завершились победами казанского «Динамо» в трёх партиях.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч



«Динамо» (Казань) — «Протон» (Саратовская область) — 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).