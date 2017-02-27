ВФВ не будет менять лимит на легионеров в случае появления в ЧР иностранных клубов

В сезоне-2016/17 в женском чемпионате России выступают десять отечественных клубов, которые могут заявлять двух легионеров. Ранее Фадеев сообщил «Р-Спорт» о предварительных переговорах с азербайджанскими «Телекомом» (ранее известный как «Рабита») и «Азеррейлом», а также швейцарским «Волеро» по поводу их возможного участия в суперлиге в следующем сезоне. Позднее владелец «Волеро» Став Якоби заявил «Р-Спорт», что готов рассмотреть вопрос участия в российском чемпионате, если ВФВ обратится к клубу с официальным предложением и проектом турнира.

«Для российских клубов лимит на легионеров останется таким же. Нас не будет интересовать по большому счету, сколько игроков и какого гражданства будет играть в зарубежных клубах, если они будут участвовать в чемпионате России», — сказал Фадеев в телефонном разговоре.

По словам Фадеева, «ВФВ пока не можем составить схему чемпионата России, так как нет расписания еврокубков на следующий сезон». «На следующей неделе ЕКВ даст расписание, как будут устроены все соревнования. Только после этого мы начнем планировать чемпионат России следующего года. И тогда уже отправим “Волеро” и клубам Азербайджана предложение. А дальше будем ждать от них ответа. После чего будем согласовывать все с российскими клубами, получать от них добро. Такой механизм решения этого вопроса», — сказал Фадеев.

«Надо сначала решить вопрос с иностранными клубами — получим мы от них согласие или не получим. И только после этого выходить на российские клубы. Иначе просто не будет предмета разговора, если зарубежные команды сами откажутся», — подытожил куратор женских команд ВФВ.