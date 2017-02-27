Волейболистка краснодарского «Динамо» Бибина перенесла операцию на ахилле

«Динамо» 25 февраля проиграло дома красноярскому «Енисею» со счетом 1−3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России. Бибина пропустила три матча «Динамо» в чемпионате страны и игру в Лиге чемпионов.

«Меня давно беспокоили ахиллы, играла и тренировалась через боль. Никакое лечение уже не помогало, — сказала Бибина по телефону. — 15 февраля мне сделали операцию на одном ахилле. Уже начала ходить без костылей, немного наступаю на носочек. Через месяц-полтора нужно будет и на второй ноге сделать операцию. Если учитывать обе операции, то восстановление займет полгода точно. Лучше сейчас все это пройти, перетерпеть и потом играть в свое удовольствие».