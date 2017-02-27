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27 февраля 2017, 15:17 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка краснодарского «Динамо» Бибина перенесла операцию на ахилле

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Либеро краснодарского волейбольного клуба «Динамо» Мария Бибина сообщила агентству «Р-Спорт», что перенесла операцию на ахилловом сухожилии, восстановление после которой займет как минимум полгода.

«Динамо» 25 февраля проиграло дома красноярскому «Енисею» со счетом 1−3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России. Бибина пропустила три матча «Динамо» в чемпионате страны и игру в Лиге чемпионов.

«Меня давно беспокоили ахиллы, играла и тренировалась через боль. Никакое лечение уже не помогало, — сказала Бибина по телефону. — 15 февраля мне сделали операцию на одном ахилле. Уже начала ходить без костылей, немного наступаю на носочек. Через месяц-полтора нужно будет и на второй ноге сделать операцию. Если учитывать обе операции, то восстановление займет полгода точно. Лучше сейчас все это пройти, перетерпеть и потом играть в свое удовольствие».
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