Волейболистка краснодарского «Динамо» Бибина перенесла операцию на ахилле
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Либеро краснодарского волейбольного клуба «Динамо» Мария Бибина сообщила агентству «Р-Спорт», что перенесла операцию на ахилловом сухожилии, восстановление после которой займет как минимум полгода.
«Динамо» 25 февраля проиграло дома красноярскому «Енисею» со счетом 1−3 в первом матче четвертьфинальной серии
«Меня давно беспокоили ахиллы, играла и тренировалась через боль. Никакое лечение уже не помогало, — сказала Бибина по телефону. — 15 февраля мне сделали операцию на одном ахилле. Уже начала ходить без костылей, немного наступаю на носочек. Через
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