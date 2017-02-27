Волейбольный «Шахтер» завершил первый этап чемпионата Беларуси лидером

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В заключительном туре предварительной стадии горняки были сильнее волейболистов брестского «Западного Буга» — 3:0, 3:0. Фаворит сезона и действующий чемпион минский «Строитель» обыграл витебский «Марко-ВГТУ» — 3:0, 3:0. У столичной и солигорской команд равное количество побед, по 25 (этот показатель является основным при распределении мест), но «Шахтер» занимает первую строку благодаря большему количеству набранных очков. Горняки в отличие от «Строителя» провели меньше игр в пяти партиях (на тай-брейке) и смогли опередить минчан по баллам. В первом и втором кругах чемпионата эти два клуба провели четыре встречи, одержав по две победы в очном противостоянии.

Турнирная таблица: 1. «Шахтер» — 76 очков (25 побед). 2. «Строитель» — 73 (25). 3. «БАТЭ-БГУФК» — 62 (21). 4. «Легион» — 46 (15). 5. МАПИД — 29 (10). 6. «Марко-ВГТУ» — 26 (9). 7. «Западный Буг» — 14 (4). 8. ВК «Могилев» — 10 (3).

На полуфинальной стадии чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы: «Шахтер», «Легион» и МАПИД составят группу А, «Строитель», «БАТЭ-БГУФК» и «Марко-ВГТУ» — группу В. Клубы сыграют по кругу на площадке каждой из команд. По две лучшие разыграют в плей-офф медали чемпионата Беларуси по волейболу.

По окончании регулярного первенства мужская и женская национальные сборные начнут подготовку к отборочными матчам чемпионата мира. Мужская сборная сыграет с 23 по 28 мая в Хорватии, где кроме хозяев за единственную прямую путевку на мировой форум, сыграет с волейболистами Сербии, Дании, Швейцарии, Норвегии.

Женская сборная Беларуси выступит во втором раунде квалификации в группе D с 30 мая по 4 июня вместе с соперницами из Бельгии (организатор турнира), Италии, Испании, Латвии, Боснии и Герцеговины. Победитель группы примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Японии в 2018 году. Команда, занявшая второе место, сыграет в августе 2017-го в третьем этапе отбора. Главным стартом текущего года для белорусских волейболисток станет финальная часть чемпионата Европы. Команда в 2016-м под руководством Александра Климовича и Анджело Верчези успешно прошла квалификацию, заняв первое место в отборочной группе.