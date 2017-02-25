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25 февраля 2017, 21:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» на выезде обыграл краснодарское «Динамо» в ЧР по волейболу

В заключительном матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новоуренгойский «ФАКЕЛ» на выезде взял в трёх партиях взял верх над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0.

«ФАКЕЛ» одержал 12-ю победу в текущем национальном первенстве, «Динамо» потерпело 19-е поражение. В первом круге встреча этих соперников также завершилась победой «ФАКЕЛА» в трёх партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 21-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (20:25, 13:25, 19:25).
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