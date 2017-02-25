Стоп-кран от Алекно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Регулярный чемпионат вышел на финишную прямую. Казанский «Зенит» идет на рекорд, который можно лишь повторить, но нельзя превзойти. Команда Владимира Алекно выиграла 20 матчей из 20 и уже ждет соперников по «Финалу шести». Все настолько безоблачно, что слегка пугает. Пожалуй, даже баскетбольный ЦСКА в Единой лиге ВТБ не доминирует настолько явно. Тренер ненавидит, когда команда выходит на площадку без должной мотивации, он ищет драйв на стороне. Пару дней назад он заглянул на хоккей — противостояние Казани и Уфы в плей-офф Кубка Гагарина сейчас в самом разгаре. Трибуны встретили волейбольного наставника овацией, переходящей в экстаз. Алекно был так поглощен игрой, что не сразу заметил, что его показывают по видеокубу. Тренер не отрицает, что ищет конкуренцию. Ему нужен вызов, тем более сейчас, накануне развязки волейбольного сезона. Даже один проигранный сет разжигает в нем пламя.

— Нам очень не хватает таких партий, как с «Динамо», — говорил Алекно после победы в Москве.

КУБА ПРОТИВ США

«Локомотив» приехал в Казань биться за одну из двух путевок в «Финал шести», поэтому мотивация была что надо. До первого технического перерыва команды вовсе не сделали ни одного брейка — все рядом. Тренер гостей Константинов, прикрываясь планшеткой, командует подавать в Леона. Кубинец принимает этот посыл, как вызов. Да, пару мячей он не доводит до Бутько, зато в атаках включает режим киллера. Смотреть за заведенным Леоном одно удовольствие, он просит мяч в каждой атаке, выпрыгивает на метр и лупит с такой силы, что кажется, мяч сейчас треснет по шву.

Особенно достается от кубинца американскому либеро Шоджи. К чести последнего, он бросается практически за каждым пушечным выстрелом и оставляет команде надежду. «Локомотив» мог затащить хозяев в баланс, но сумасшедший мяч поднимает Вербов — 25:23.

— Судья, там мяч пола коснулся?! — обращается к арбитру Павлов.

— Коля, нет! Успел! — говорит старому знакомому сам Вербов. Больше вопросов не было.

О второй партии стоит сказать лишь то, что счет в ней был 25:13. Саркастическая улыбка на лице тренера гостей поселилась уже к середине сета.

— Мне очень обидно за вторую партию, — скажет Константинов после игры. — У нас сегодня не летела подача, а без нее против «Зенита» нет шансов. Поменять игру я уже не мог, накануне матча три игрока заболели. Шоджи не спал всю ночь из-за вируса, и я решил его не ставить.

Последняя возможность завязать борьбу представилась гостям в третьей партии. Ко второму техническому перерыву «Локомотив» вел 16:15, но Алекно нашел нужные слова — 20:16 и у гостей окончательно сели батарейки — 25:21.

ДОСТАТОЧНО ПРОИГРАТЬ ВСЕГО РАЗ…

Алексей Вербов не спешит в раздевалку после игры. Он остается на площадке, чтобы поиграть с дочерью.