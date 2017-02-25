Стоп-кран от Алекно
Казанский «Зенит» одержал свою четвертую победу в сезоне над «Локомотивом» (3:0). Команда Владимира Алекно выиграла 21-й матч в чемпионате подряд.
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Видимо, что-то случилось...
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Регулярный чемпионат вышел на финишную прямую. Казанский «Зенит» идет на рекорд, который можно лишь повторить, но нельзя превзойти. Команда Владимира Алекно выиграла 20 матчей из 20 и уже ждет соперников по «Финалу шести». Все настолько безоблачно, что слегка пугает. Пожалуй, даже баскетбольный ЦСКА в Единой лиге ВТБ не доминирует настолько явно. Тренер ненавидит, когда команда выходит на площадку без должной мотивации, он ищет драйв на стороне. Пару дней назад он заглянул на хоккей — противостояние Казани и Уфы в
— Нам очень не хватает таких партий, как с «Динамо», — говорил Алекно после победы в Москве.
КУБА ПРОТИВ США
«Локомотив» приехал в Казань биться за одну из двух путевок в «Финал шести», поэтому мотивация была что надо. До первого технического перерыва команды вовсе не сделали ни одного брейка — все рядом. Тренер гостей Константинов, прикрываясь планшеткой, командует подавать в Леона. Кубинец принимает этот посыл, как вызов. Да, пару мячей он не доводит до Бутько, зато в атаках включает режим киллера. Смотреть за заведенным Леоном одно удовольствие, он просит мяч в каждой атаке, выпрыгивает на метр и лупит с такой силы, что кажется, мяч сейчас треснет по шву.
Особенно достается от кубинца американскому либеро Шоджи. К чести последнего, он бросается практически за каждым пушечным выстрелом и оставляет команде надежду. «Локомотив» мог затащить хозяев в баланс, но сумасшедший мяч поднимает Вербов — 25:23.
— Судья, там мяч пола коснулся?! — обращается к арбитру Павлов.
— Коля, нет! Успел! — говорит старому знакомому сам Вербов. Больше вопросов не было.
О второй партии стоит сказать лишь то, что счет в ней был 25:13. Саркастическая улыбка на лице тренера гостей поселилась уже к середине сета.
— Мне очень обидно за вторую партию, — скажет Константинов после игры. — У нас сегодня не летела подача, а без нее против «Зенита» нет шансов. Поменять игру я уже не мог, накануне матча три игрока заболели. Шоджи не спал всю ночь
Последняя возможность завязать борьбу представилась гостям в третьей партии. Ко второму техническому перерыву «Локомотив» вел 16:15, но Алекно нашел нужные слова — 20:16 и у гостей окончательно сели батарейки — 25:21.
ДОСТАТОЧНО ПРОИГРАТЬ ВСЕГО РАЗ…
Алексей Вербов не спешит в раздевалку после игры. Он остается на площадке, чтобы поиграть с дочерью.
— То, что у нас мало напряженных игр — говорит о нашей силе, — уверен Вербов. — Мы ведь не можем специально создавать себе трудности. Считаю, что даже сейчас команда далеко не на пике. Вообще, я считаю, что в хороший день нас не может обыграть никто. Рекордная серия побед? Уверяю, о ней никто не думает. За все годы, что я играю в Казани, мы вообще проиграли считанное количество раз, но каждое из этих поражений было очень обидным. Поэтому данная серия даже повод насторожиться, тем более перед
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