«Енисей» начал четвертьфинальную серию с краснодарским «Динамо» с победы

«Енисей» повёл в серии до двух побед со счётом 1:0. Второй матч пройдёт в Красноярске 4 марта.



Напомним, в регулярном чемпионате «Енисей» занял пятое место, а «Динамо» было на четвёртой позиции.



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«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26).