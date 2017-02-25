«Енисей» начал четвертьфинальную серию с краснодарским «Динамо» с победы
В первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги красноярский «Енисей» на выезде в четырёх партиях взял верх над краснодарским «Динамо» со счётом 3:1.
«Енисей» повёл в серии до двух побед со счётом 1:0. Второй матч пройдёт в Красноярске 4 марта.
Напомним, в регулярном чемпионате «Енисей» занял пятое место, а «Динамо» было на четвёртой позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ¼ финала. Первый матч
«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26).
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