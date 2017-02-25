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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28890746/
25 февраля 2017, 18:46 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» не помешал «Зениту» одержать 21-ю победу подряд в ЧР по волейболу

Новосибирский «Локомотив» не сумел помешать казанскому «Зениту» одержать 21-ю победу подряд в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2016/17.

В домашнем матче 21-го тура подопечные Владимира Алекно взяли верх над «Локомотивом» в трёх партиях со счётом 3:0.

В первом круге «Зенит» также обыграл идущий на третьем месте «Локомотив» в трёх партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 21-й тур

«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:21).
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