«Локомотив» не помешал «Зениту» одержать 21-ю победу подряд в ЧР по волейболу

В домашнем матче 21-го тура подопечные Владимира Алекно взяли верх над «Локомотивом» в трёх партиях со счётом 3:0.



В первом круге «Зенит» также обыграл идущий на третьем месте «Локомотив» в трёх партиях.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 21-й тур



«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:21).