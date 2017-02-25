Волейболисты «Белогорья» обыграли «Югру-Самотлор» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Югры-Самотлор», завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:14) в пользу «Белогорья».

«Югра-Самотлор» 5 марта примет «Нефтяник» (Оренбург), а «Белогорье» в тот же день дома сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).