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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28890677/
25 февраля 2017, 18:41 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Югру-Самотлор» в матче чемпионата России

Волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли «Югру-Самотлор» (Нижневартовск) в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Югры-Самотлор», завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:14) в пользу «Белогорья».

«Югра-Самотлор» 5 марта примет «Нефтяник» (Оренбург), а «Белогорье» в тот же день дома сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
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