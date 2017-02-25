Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Заречье-Одинцово» в 1-м матче ¼ финала ЧР

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Уралочки», завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18) в пользу хозяев.

Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Уралочки». Второй матч команды проведут в Подмосковье 4 марта.