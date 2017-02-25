Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Заречье-Одинцово» в 1-м матче ¼ финала ЧР
Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) обыграли «Заречье-Одинцово» (Московская область) в первом матче ¼ финала чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Уралочки», завершилась со счетом 3−1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18) в пользу хозяев.
Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Уралочки». Второй матч команды проведут в Подмосковье 4 марта.
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