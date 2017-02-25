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25 февраля 2017, 18:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«НОВА» второй раз в сезоне обыграла «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В матче 21-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты «НОВЫ» на своей площадке в четырёх партиях взяли верх над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:1.

Для «НОВЫ» это девятая победа в текущем национальном первенстве. «Динамо-ЛО» потерпело 14-е поражение. Встреча соперников в первом круге завершилась победой «НОВЫ» на тай-брейке.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 21-й тур

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).
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