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24 февраля 2017, 23:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Тренер женской сборной Азербайджана возглавил «Маккаби» (Хайфа)

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Александр Червяков возглавил израильский клуб «Маккаби» из Хайфы, который является действующим чемпионом страны, сообщает пресс-служба волейбольной лиги Израиля.

Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона. Червяков впервые в карьере работает за пределами Азербайджана. Ранее он тренировал две бакинские команды — женские клубы «Азеррейл» и «Азерйол», а в 2013 году возглавил национальную сборную Азербайджана.
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