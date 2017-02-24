Тренер женской сборной Азербайджана возглавил «Маккаби» (Хайфа)

Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона. Червяков впервые в карьере работает за пределами Азербайджана. Ранее он тренировал две бакинские команды — женские клубы «Азеррейл» и «Азерйол», а в 2013 году возглавил национальную сборную Азербайджана.