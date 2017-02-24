Тренер женской сборной Азербайджана возглавил «Маккаби» (Хайфа)
Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Александр Червяков возглавил израильский клуб «Маккаби» из Хайфы, который является действующим чемпионом страны, сообщает
пресс-служба волейбольной лиги Израиля.
Контракт 59-летнего азербайджанского специалиста рассчитан до конца сезона. Червяков впервые в карьере работает за пределами Азербайджана. Ранее он тренировал две бакинские команды — женские клубы «Азеррейл» и «Азерйол», а в 2013 году возглавил национальную сборную Азербайджана.
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