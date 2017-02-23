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23 февраля 2017, 23:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Визура» стала соперником казанского «Динамо» по ¼ финала женского Кубка ЕКВ

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала женского Кубка ЕКВ на выезде уступил словенскому «Бранику» со счётом 2:3, но вышел в четвертьфинал благодаря трёхсетовой победе в первой встрече.

За выход в полуфинал турчанки поспорят с польским клубом «Будовляны».

В противостоянии сербской «Визуры» и украинского «Химика», состоявшего из одного матча из-за отмены первой встречи, в пяти партиях верх взяли волейболистки из Белграда. В четвертьфинале «Визура» сыграет с казанским «Динамо».

Женщины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала

Ответный матч
«Браник» (Словения) — «Галатасарай» (Турция) — 3:2 (14:25, 25:23, 20:25, 25:21, 15:9)
Первый матч: 0:3.

«Визура» (Сербия) — «Химик» (Украина) — 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8).
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