«Визура» стала соперником казанского «Динамо» по ¼ финала женского Кубка ЕКВ
Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала женского Кубка ЕКВ на выезде уступил словенскому «Бранику» со счётом 2:3, но вышел в четвертьфинал благодаря трёхсетовой победе в первой встрече.
За выход в полуфинал турчанки поспорят с польским клубом «Будовляны».
В противостоянии сербской «Визуры» и украинского «Химика», состоявшего из одного матча
Женщины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала
Ответный матч
«Браник» (Словения) — «Галатасарай» (Турция) — 3:2 (14:25, 25:23, 20:25, 25:21, 15:9)
Первый матч: 0:3.
«Визура» (Сербия) — «Химик» (Украина) — 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8).
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