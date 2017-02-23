«Визура» стала соперником казанского «Динамо» по ¼ финала женского Кубка ЕКВ

За выход в полуфинал турчанки поспорят с польским клубом «Будовляны».



В противостоянии сербской «Визуры» и украинского «Химика», состоявшего из одного матча из-за отмены первой встречи, в пяти партиях верх взяли волейболистки из Белграда. В четвертьфинале «Визура» сыграет с казанским «Динамо».



Женщины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала



Ответный матч

«Браник» (Словения) — «Галатасарай» (Турция) — 3:2 (14:25, 25:23, 20:25, 25:21, 15:9)

Первый матч: 0:3.



«Визура» (Сербия) — «Химик» (Украина) — 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8).