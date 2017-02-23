«Фенербахче» в гостях разгромил «Азеррейл» в женской Лиге чемпионов

Команда из Стамбула одержала пятую победу кряду, а бакинские волейболистки потерпели второе поражение.



В заключительном туре турчанки встретятся с французским «Сен-Рафаэлем», а «Азеррейл» сыграет с польской «Дабровой Гурничей».



Женщины. Лига чемпионов

Группа С. 5-й тур



«Азеррейл» (Азербайджан) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (19:25, 16:25, 22:25).