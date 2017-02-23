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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28876124/
23 февраля 2017, 18:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Фенербахче» в гостях разгромил «Азеррейл» в женской Лиге чемпионов

Турецкий «Фенербахче» в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов на выезде разгромил азербайджанский «Азеррейл» в трёх партиях.

Команда из Стамбула одержала пятую победу кряду, а бакинские волейболистки потерпели второе поражение.

В заключительном туре турчанки встретятся с французским «Сен-Рафаэлем», а «Азеррейл» сыграет с польской «Дабровой Гурничей».

Женщины. Лига чемпионов
Группа С. 5-й тур

«Азеррейл» (Азербайджан) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (19:25, 16:25, 22:25).
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