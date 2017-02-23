«Иртыш-Казхром» в затяжном матче вырвал победу у «Жетысу» в пятом туре Национальной лиги

В третий игровой день сразу два матча продлились пять сетов. Но в первом матче дня «Алтай» довольно быстро обыграл «Караганду» со счетом 3:0. Но уже в следующей игре между «Алматы» и «Астаной» для выявления победителя понадобилась пятая партия. На тай-брейке удачливее оказались волейболистки «Астаны», выигравшие в итоге матч.



В третьем игре хозяйки площадки из «Жетысу» дали настоящий бой «Иртыш-Казхрому» в каждом сете была непредсказуемая концовка и до последних розыгрышей было трудно предсказать победителя и итоговый счет. Команды дошли до пятого сета где со счетом 15:13 победу вырвала павлодарская команда. Спортсменки провели на площадке около 2,5 часов, это был один самых продолжительных матчей в нынешнем чемпионате.



В турнирной таблице «Алтай», набрав 60 очков, немного увеличил отрыв от «Иртыш-Казхрома» у которого 57 очков. «Жетысу» замыкает тройку лидеров с 46-ю очками. 24 февраля будет днем отдыха.



Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. 5-й тур. Талдыкорган, С/К «Жастар». 23 февраля.

«Алтай» — «Караганда» 3:0 (25:15, 25:17, 25:12)

«Алматы» — «Астана» 2:3 (16:25, 25:18, 24:26, 25:21, 8:15)

«Жетысу» — «Иртыш-Казхром» 2:3 (25:27, 26:24, 25:23, 26:28, 13:15).



Турнирная таблица:

1. «Алтай» — 60 очков

2. «Иртыш-Казхром» — 57

3. «Жетысу» — 46

4. «Алматы» — 25

5. «Астана» — 19

6. «Караганда» — 0.



Фото: www.vksport.kz.