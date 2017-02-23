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23 февраля 2017, 18:15 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российский волейболист Маслиев дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский волейболист австрийского клуба «Хипо Тироль» Станислав Маслиев дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 23 февраля. /ТАСС/. </em>Российский волейболист австрийского клуба <span class=error>Хипо</span> <span class=error>Тироль</span> Станислав <span class=error>Маслиев</span> дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Допинг-проба россиянина дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Австрийская антидопинговая правовая комиссия приняла решение о дисквалификации 22-летнего волейболиста.

«Хипо Тироль» расторг контракт с Маслиевым, а австрийская волейбольная федерация сняла с клуба пять очков в турнирной таблице национального чемпионата.

Маслиев, ранее игравший за российские «Белогорье» и МГТУ, сможет вернуться на площадку 12 ноября 2020 года.
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