Российский волейболист Маслиев дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Допинг-проба россиянина дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Австрийская антидопинговая правовая комиссия приняла решение о дисквалификации 22-летнего волейболиста.

«Хипо Тироль» расторг контракт с Маслиевым, а австрийская волейбольная федерация сняла с клуба пять очков в турнирной таблице национального чемпионата.

Маслиев, ранее игравший за российские «Белогорье» и МГТУ, сможет вернуться на площадку 12 ноября 2020 года.