Российский волейболист Маслиев дисквалифицирован на четыре года за допинг
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский волейболист австрийского клуба «Хипо Тироль» Станислав Маслиев дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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«Хипо Тироль» расторг контракт с Маслиевым, а австрийская волейбольная федерация сняла с клуба пять очков в турнирной таблице национального чемпионата.
Маслиев, ранее игравший за российские «Белогорье» и МГТУ, сможет вернуться на площадку 12 ноября 2020 года.
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