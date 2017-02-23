«Астана» в пяти партиях вырвала победу у «Алматы» в пятом туре Национальной лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обе команды ведут принципиальную борьбу за четвертое место в Национальной лиге. Встреча проходила с преимуществом то одной, то другой команды. В итоге победитель определялся в пятой партии, где сильнее оказались волейболистки «Астаны». После сыгранного матча у «Алматы» стало 25 очков, а у «Астаны» — 19.



Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. 5-й тур. Талдыкорган, С/К «Жастар». 23 февраля.

«Алматы» — «Астана» 2:3 (16:25, 25:18, 24:26, 25:21, 8:15).



Фото: www.vksport.kz.