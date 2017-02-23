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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28875903/
23 февраля 2017, 18:07 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

«Астана» в пяти партиях вырвала победу у «Алматы» в пятом туре Национальной лиги

Волейбольный клуб «Астана» со счетом 3:2 сломил сопротивление «Алматы» в третий игровой день пятого тура ЧРК среди женских команд Национальной лиги.

Волейбольный клуб <span class=error>Астана</span> со счетом 3:2 сломил сопротивление <span class=error>Алматы</span> в третий игровой день пятого тура <span class=error>ЧРК</span> среди женских команд Национальной лиги. Увеличить
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Обе команды ведут принципиальную борьбу за четвертое место в Национальной лиге. Встреча проходила с преимуществом то одной, то другой команды. В итоге победитель определялся в пятой партии, где сильнее оказались волейболистки «Астаны». После сыгранного матча у «Алматы» стало 25 очков, а у «Астаны» — 19.

Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. 5-й тур. Талдыкорган, С/К «Жастар». 23 февраля.
«Алматы» — «Астана» 2:3 (16:25, 25:18, 24:26, 25:21, 8:15).

Фото: www.vksport.kz.

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