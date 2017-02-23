«Астана» в пяти партиях вырвала победу у «Алматы» в пятом туре Национальной лиги
Волейбольный клуб «Астана» со счетом 3:2 сломил сопротивление «Алматы» в третий игровой день пятого тура ЧРК среди женских команд Национальной лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обе команды ведут принципиальную борьбу за четвертое место в Национальной лиге. Встреча проходила с преимуществом то одной, то другой команды. В итоге победитель определялся в пятой партии, где сильнее оказались волейболистки «Астаны». После сыгранного матча у «Алматы» стало 25 очков, а у «Астаны» — 19.
Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. 5-й тур. Талдыкорган, С/К «Жастар». 23 февраля.
«Алматы» — «Астана» 2:3 (16:25, 25:18, 24:26, 25:21, 8:15).
Фото: www.vksport.kz.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter