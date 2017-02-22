Волейболистки «Уралочки-НТМК» проиграли немецкому «Дрезднеру» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы D, прошедшая в среду в Дрездене, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19) в пользу хозяек. Для «Уралочки» это поражение стало четвертым в пяти матчах группового этапа.

«Уралочка», уже лишившаяся шансов на выход в следующий этап, в заключительном матче группового этапа 28 февраля примет турецкий «Вакыфбанк».