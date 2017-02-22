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22 февраля 2017, 23:32 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки-НТМК» проиграли немецкому «Дрезднеру» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» проиграли немецкому «Дрезднеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Дрездене, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19) в пользу хозяек. Для «Уралочки» это поражение стало четвертым в пяти матчах группового этапа.

«Уралочка», уже лишившаяся шансов на выход в следующий этап, в заключительном матче группового этапа 28 февраля примет турецкий «Вакыфбанк».
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