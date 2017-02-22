Волейболистки казанского «Динамо» победили «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка ЕКВ
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Волейболистки казанского «Динамо» переиграли на выезде боснийский клуб «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и пробились в четвертьфинал турнира.
Встреча, прошедшая в среду в Брчко, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:12, 25:19) в пользу российского клуба.
Первый матч серии до двух побед, прошедший в Казани 8 февраля, завершился также в трех партиях в пользу «Динамо».
В ¼ финала россиянки встретятся с победителем матча между украинским «Химиком» и сербской «Визурой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter