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22 февраля 2017, 23:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки казанского «Динамо» победили «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка ЕКВ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Волейболистки казанского «Динамо» переиграли на выезде боснийский клуб «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и пробились в четвертьфинал турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Брчко, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:12, 25:19) в пользу российского клуба.

Первый матч серии до двух побед, прошедший в Казани 8 февраля, завершился также в трех партиях в пользу «Динамо».

В ¼ финала россиянки встретятся с победителем матча между украинским «Химиком» и сербской «Визурой».
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