Волейболистки казанского «Динамо» победили «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Встреча, прошедшая в среду в Брчко, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:12, 25:19) в пользу российского клуба.

Первый матч серии до двух побед, прошедший в Казани 8 февраля, завершился также в трех партиях в пользу «Динамо».

В ¼ финала россиянки встретятся с победителем матча между украинским «Химиком» и сербской «Визурой».