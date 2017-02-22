Волейболистки «Динамо» (Москва) обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ

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Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Юрия Панченко со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12). Волейболистки московского клуба выиграли пятый матч из пяти в группе В, а «Волеро» потерпел второе поражение.

Командам на групповом этапе осталось сыграть по одному матчу, таким образом, никто не сможет обойти московский клуб по числу побед, и он останется на первом месте в квартете.

В заключительном туре группового этапа московское «Динамо» 28 февраля сыграет в гостях с румынской «Альбой» (1 победа в 5 встречах), а «Волеро» в этот же день примет краснодарское «Динамо» (1 победа, 4 поражения).