Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28869437/
22 февраля 2017, 21:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Динамо» (Москва) обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли швейцарский «Волеро» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе.

Волейболистки московского Динамо обыграли швейцарский <span class=error>Волеро</span> в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе выход в <nobr>плей-офф</nobr> турнира с первого места в группе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой команды Юрия Панченко со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12). Волейболистки московского клуба выиграли пятый матч из пяти в группе В, а «Волеро» потерпел второе поражение.

Командам на групповом этапе осталось сыграть по одному матчу, таким образом, никто не сможет обойти московский клуб по числу побед, и он останется на первом месте в квартете.

В заключительном туре группового этапа московское «Динамо» 28 февраля сыграет в гостях с румынской «Альбой» (1 победа в 5 встречах), а «Волеро» в этот же день примет краснодарское «Динамо» (1 победа, 4 поражения).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский