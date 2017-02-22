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22 февраля 2017, 21:34 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» волейболистки Кошелевой проиграл «Вакифбанку» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Турецкий «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, проиграл турецкому «Вакифбанку» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Турции, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:14, 21:25, 25:15) в пользу «Вакифбанка». Кошелева записала на свой счет 13 очков.

«Эджзаджибаши», набравший десять очков в пяти турах и уже гарантировавший себе выход в следующий этап, заключительный матч на групповом этапе проведет 28 февраля дома с немецким «Дрезднером».
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