«Эджзаджибаши» волейболистки Кошелевой проиграл «Вакифбанку» в Лиге чемпионов

Встреча группы D, прошедшая в среду в Турции, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:14, 21:25, 25:15) в пользу «Вакифбанка». Кошелева записала на свой счет 13 очков.

«Эджзаджибаши», набравший десять очков в пяти турах и уже гарантировавший себе выход в следующий этап, заключительный матч на групповом этапе проведет 28 февраля дома с немецким «Дрезднером».