Правительство Болгарии выделило €2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу
СОФИЯ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Техническое правительство Болгарии выделило на проведение чемпионата мира по волейболу в 2018 году 5,4 млн лева (около €2,7 млн). Об этом по итогам заседания кабинета министров сообщила правительственная
пресс-служба.
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«В связи с организацией и проведением чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2018 году, правительство одобрило дополнительные расходы из бюджета в размере 5,4 млн лева», — отмечено в сообщении.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд впервые будет проводиться в двух странах одновременно — в Италии и Болгарии. Соревнования в Болгарии примут четыре города — София, Варна, Русе и Пловдив.
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