Правительство Болгарии выделило €2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу

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«В связи с организацией и проведением чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2018 году, правительство одобрило дополнительные расходы из бюджета в размере 5,4 млн лева», — отмечено в сообщении.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд впервые будет проводиться в двух странах одновременно — в Италии и Болгарии. Соревнования в Болгарии примут четыре города — София, Варна, Русе и Пловдив.