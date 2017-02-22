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22 февраля 2017, 18:30 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Правительство Болгарии выделило €2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу

СОФИЯ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Техническое правительство Болгарии выделило на проведение чемпионата мира по волейболу в 2018 году 5,4 млн лева (около €2,7 млн). Об этом по итогам заседания кабинета министров сообщила правительственная пресс-служба.

СОФИЯ 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Ленкин</span>/. Техническое правительство Болгарии выделило на проведение чемпионата мира по волейболу в 2018 году 54 млн лева (около €27 млн). Об этом по итогам заседания кабинета министров сообщила правительственная <nobr>пресс-служба.</nobr> Увеличить
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«В связи с организацией и проведением чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2018 году, правительство одобрило дополнительные расходы из бюджета в размере 5,4 млн лева», — отмечено в сообщении.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд впервые будет проводиться в двух странах одновременно — в Италии и Болгарии. Соревнования в Болгарии примут четыре города — София, Варна, Русе и Пловдив.
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