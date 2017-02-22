Новым главным тренером «ФАКЕЛА» стал итальянец Плачи

Опытный итальянский тренер хорошо знаком российским волейболистам и болельщикам по его работе в сборной России на Олимпиаде в Пекине, где он ассистировал Владимиру Алекно. С российской сборной он завоевал бронзовые медали Олимпиады-2008 и Мировой лиги-2008. Также Плачи несколько лет отработал старшим, а затем и главным тренером сборной Болгарии. В качестве помощника Сильвано Прандион стал бронзовым призером чемпионата Европы-2009. Затем Плачи занял пост главного тренера болгарской сборной, а в 2014 году его на этой должности сменил нынешний наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов.



В сезоне 2014/2015 Плачи возглавлял итальянскую «Латину», с которой занял 6-е место в чемпионате Италии, а до этого работал вторым тренером в клубах «Модена» и «Кунео». Сезон 2016/2017 итальянский специалист начал в турецком «Халкбанке», но стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Контракт Плачи с «ФАКЕЛОМ» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

Игорь Чутчев, занимавший пост главного тренера ямальского клуба с 2015 года, перешел на должность старшего тренера, Сергей Орленко — тренера, а Юрий Булычев продолжит работу тренера-аналитика с молодежной командой «ФАКЕЛ».