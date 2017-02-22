Клуб: Участие швейцарского ВК «Волеро» в чемпионате РФ будет зависеть от формулы турнира

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Ранее куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что федерация сформирует официальные предложения швейцарскому клубу «Волеро» и азербайджанским командам «Телеком» и «Азеррейл» для участия в открытом чемпионате России в начале мая после обсуждения ситуации с отечественными клубами.

«Пока нет предложения, обсуждать нечего. Теоретически участие возможно — все зависит от формулы», — сказал Якоби.

«Волеро» является 11-кратным чемпионом и 11-кратным обладателем Кубка Швейцарии. В 2007 году вошел в четверку лучших команд Лиги чемпионов.