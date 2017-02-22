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22 февраля 2017, 14:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Тренерский штаб сборной РФ посетит матч лучших игроков Молодёжной лиги

5 марта в рамках первого финального тура чемпионата мужской Молодёжной лиги состоится второй в истории российского волейбола матч сборных команд — в формате «Запад» против «Востока».

В составы команд войдут лучшие молодые волейболисты, чемпионы и призёры молодёжных чемпионатов мира и Европы. В сборную «Востока» будут включены игроки фарм-клубов Новосибирска, Красноярска и Кемерово. В сборную «Запада» — молодые волейболисты из Москвы, Казани и Уфы. Участники будут определены по результатам голосования тренеров Молодёжной лиги.

На матче будут присутствовать тренеры национальной сборной России, руководители ВФВ и клубов Суперлиги, сообщает официальный сайт ВФВ.
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