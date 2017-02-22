Тренерский штаб сборной РФ посетит матч лучших игроков Молодёжной лиги
5 марта в рамках первого финального тура чемпионата мужской Молодёжной лиги состоится второй в истории российского волейбола матч сборных команд — в формате «Запад» против «Востока».
В составы команд войдут лучшие молодые волейболисты, чемпионы и призёры молодёжных чемпионатов мира и Европы. В сборную «Востока» будут включены игроки
На матче будут присутствовать тренеры национальной сборной России, руководители ВФВ и клубов Суперлиги, сообщает официальный сайт ВФВ.
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