Владимир Зиничев: Здравый смысл не залицензируешь

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— «Динамо» завершило предварительный этап чемпионата России на первом месте, в трех последних матчах (с учетом Лиги чемпионов) побеждая в трех сетах. Можно ли сказать, что команда находится на пике формы?

— Я не думаю, что команда на пике. Видно, что еще имеются неиспользованные резервы, поскольку далеко не всегда все получается так, как планируется тренерским штабом. К тому же по-прежнему команда не может выйти из полосы травм. Приходится тасовать состав, появляются новые люди, а это всегда — необходимость заново сыгрываться. Очевидно, что «Динамо» движется вперед. У команды есть резервы, и мы находимся на том этапе, когда они, безусловно, понадобятся для достижения поставленных целей.

— Игрой команды на этой стадии вы довольны?

— Я из тех людей, которые всегда ориентированы только на результат. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы мы могли результативно использовать наши сильные стороны. Включать форсаж не только в матчах со сравнительно слабыми соперниками, а именно тогда, когда это нужно для достижения ключевых целей. Но, как я отметил, «Динамо» прибавляет, и удовлетворение от этого факта действительно есть.

— В первом раунде плей-офф чемпионата «Динамо» встречается с «Сахалином». Как оцениваете этого соперника?

— Сахалинская команда собрана из крепких игроков, которые добивались высоких результатов. Думаю, они способны настроиться на отдельные матчи. Уверен, что игры получатся интересными для зрителей, так что могу пригласить всех на хороший волейбол.

— У краснодарского «Динамо» — серьезные проблемы с деньгами. Почему, на ваш взгляд, ситуация дошла до такой стадии?

— Возможно, моя позиция понравится не всем, но, на мой взгляд, ответственность за эту ситуацию лежит на каждой из сторон. Клуб, собирающий перед сезоном дорогостоящих игроков высокого уровня и заключая с ними такие контракты, должен соизмерять свои силы, а не надеяться то ли на авось, то ли на чудо. Но и агенты, и игроки, которые приходят в клуб, должны интересоваться его положением. К слову сказать, мы скрепя сердце, не будучи уверены в источниках финансирования, были вынуждены отказаться от услуг так нужной нам Фернанды Гарай. И такие решения я считаю хоть и трудными, но единственно правильными.

— Может быть, нужны какие-то шаги со стороны лиги? Например, ужесточение лицензирования?

— Нельзя залицензировать здравый смысл. Жадность и глупость еще никого до добра не доводили. Если клуб считает, что игрок ему нужен, он предлагает финансовые условия, заключается контракт, после чего обе стороны должны его выполнять. Если же начинаются нарушения — есть суды. Не думаю, что какие-то ограничения здесь помогут. При этом недопустимо при решении своих споров пострадавшими делать болельщиков, демонстративно не выходя на площадку.

— Вашей команде предстоят принципиальные матчи в Лиге чемпионов. Чего вы от них ждете?

— По-настоящему принципиальным является матч с «Волеро» 22 февраля. Если нам удастся победить эту команду, то вне зависимости от результата последней игры «Динамо» сможет занять первое место в группе. Швейцарцы тоже понимают, что игра ключевая, поэтому приехали за два дня до нее, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к залу. Думаю, будет серьезный бой. Тем более это наша последняя игра в «Дружбе», ведь последующие матчи мы будем проводить на не очень привычной нам площадке ДС «Динамо» на улице Лавочкина.

— А почему решение о начале ремонта «Дружбы» было принято посреди сезона?

— У нас был договор с УСЗ «Дружба» до конца сезона, были расписаны и согласованы все даты. Но руководство УСЗ теперь говорит, что нынешние обстоятельства — форс-мажор. В итоге мы едва не оказались совсем в затруднительном положении. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и спорткомплекса на улице Лавочкина, которое пошло нам навстречу, вписав наши игры в свой график. Иначе мы, грубо говоря, рисковали остаться бездомными.

— Возвращаясь к «Волеро», сейчас обсуждается идея включения его в список участников чемпионата России.

— Я отрицательно отношусь к этой теме. Предлагают включить не только «Волеро», но еще и азербайджанские команды. Это, по сути, мини-сборные мира, ведь в них играют легионеры из десятка стран. Получается, что расширение чемпионата пойдет только за счет легионеров. К тому же эти команды вряд ли смогут отказаться от параллельного участия в своих чемпионатах и еврокубках, а это, скорее всего, приведет к тому, что не будет разъездного календаря. По-другому организовать все это просто нереально. В итоге мы будем наигрывать иностранные клубы, которым не хватает практики. Лучше бы авторам этой идеи подумать над тем, как помочь клубам российским и прислушаться к предложениям ведущих клубов о таком изменении формулы чемпионата, которая позволит резко уменьшить количество проходных игр. Она, кстати, уже предлагалась ведущими клубами перед началом нынешнего сезона на совещании руководителей и тренеров клубов суперлиги.

— Вы резко выступили против назначения Владимира Кузюткина в сборную. Ваше мнение с тех пор не изменилось?

— А почему оно должно поменяться? Лично я не понимаю, зачем приглашать тренера, который почти шесть лет фактически нигде не работал? Почему при дефиците квалифицированных женских тренеров его не приглашал все это время ни один российский клуб? Мы верим, что тренер, который, кроме той победы нашей звездной команды на чемпионате мира в 2010 году, ничего не выиграл в России ни с клубами, ни со сборной, приведет нашу команду к чемпионским титулам?

Кузюткин, конечно, человек опытный во всех смыслах. Я по-человечески поздравляю Владимира Ивановича с прошедшим 70-летием, но нельзя на фактически круглосуточную разъездную работу, требующую полной самоотдачи, приглашать человека без оглядки на возраст и здоровье. Особенно когда есть 40 — 50-летние практикующие тренеры, добившиеся многого со своими клубами, находящиеся в постоянном контакте с лидерами и перспективной молодежью?

— Вернемся к «Динамо». Перед клубом стоит задача победить во всех турнирах?

— Нет, задачу перед клубом еще в начале сезона поставил президент Е. Н. Ловырев, и она не поменялась: выиграть один из российских турниров, играть в финале другого и выйти в финал Лиги чемпионов. Нам не удалось выиграть Кубок, так что у команды не осталось выбора, кроме как завоевать золото чемпионата страны и выходить в «Финал четырех» европейского турнира.