Владимир Зиничев: Здравый смысл не залицензируешь
Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Москва подвел итоги выступления команды в предварительном этапе чемпионата России и групповом турнире Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Динамо» завершило предварительный этап чемпионата России на первом месте, в трех последних матчах (с учетом Лиги чемпионов) побеждая в трех сетах. Можно ли сказать, что команда находится на пике формы?
— Я не думаю, что команда на пике. Видно, что еще имеются неиспользованные резервы, поскольку далеко не всегда все получается так, как планируется тренерским штабом. К тому же
— Игрой команды на этой стадии вы довольны?
— Я из тех людей, которые всегда ориентированы только на результат. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы мы могли результативно использовать наши сильные стороны. Включать форсаж не только в матчах со сравнительно слабыми соперниками, а именно тогда, когда это нужно для достижения ключевых целей. Но, как я отметил, «Динамо» прибавляет, и удовлетворение от этого факта действительно есть.
— В первом раунде
— Сахалинская команда собрана из крепких игроков, которые добивались высоких результатов. Думаю, они способны настроиться на отдельные матчи. Уверен, что игры получатся интересными для зрителей, так что могу пригласить всех на хороший волейбол.
— У краснодарского «Динамо» — серьезные проблемы с деньгами. Почему, на ваш взгляд, ситуация дошла до такой стадии?
— Возможно, моя позиция понравится не всем, но, на мой взгляд, ответственность за эту ситуацию лежит на каждой из сторон. Клуб, собирающий перед сезоном дорогостоящих игроков высокого уровня и заключая с ними такие контракты, должен соизмерять свои силы, а не надеяться то ли на авось, то ли на чудо. Но и агенты, и игроки, которые приходят в клуб, должны интересоваться его положением. К слову сказать, мы скрепя сердце, не будучи уверены в источниках финансирования, были вынуждены отказаться от услуг так нужной нам Фернанды Гарай. И такие решения я считаю хоть и трудными, но единственно правильными.
— Может быть, нужны
— Нельзя залицензировать здравый смысл. Жадность и глупость еще никого до добра не доводили. Если клуб считает, что игрок ему нужен, он предлагает финансовые условия, заключается контракт, после чего обе стороны должны его выполнять. Если же начинаются нарушения — есть суды. Не думаю, что
— Вашей команде предстоят принципиальные матчи в Лиге чемпионов. Чего вы от них ждете?
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— А почему решение о начале ремонта «Дружбы» было принято посреди сезона?
— У нас был договор с УСЗ «Дружба» до конца сезона, были расписаны и согласованы все даты. Но руководство УСЗ теперь говорит, что нынешние обстоятельства —
— Возвращаясь к «Волеро», сейчас обсуждается идея включения его в список участников чемпионата России.
— Я отрицательно отношусь к этой теме. Предлагают включить не только «Волеро», но еще и азербайджанские команды. Это, по сути,
— Вы резко выступили против назначения Владимира Кузюткина в сборную. Ваше мнение с тех пор не изменилось?
— А почему оно должно поменяться? Лично я не понимаю, зачем приглашать тренера, который почти шесть лет фактически нигде не работал? Почему при дефиците квалифицированных женских тренеров его не приглашал все это время ни один российский клуб? Мы верим, что тренер, который, кроме той победы нашей звездной команды на чемпионате мира в 2010 году, ничего не выиграл в России ни с клубами, ни со сборной, приведет нашу команду к чемпионским титулам?
Кузюткин, конечно, человек опытный во всех смыслах. Я
— Вернемся к «Динамо». Перед клубом стоит задача победить во всех турнирах?
— Нет, задачу перед клубом еще в начале сезона поставил президент Е. Н. Ловырев, и она не поменялась: выиграть один из российских турниров, играть в финале другого и выйти в финал Лиги чемпионов. Нам не удалось выиграть Кубок, так что у команды не осталось выбора, кроме как завоевать золото чемпионата страны и выходить в «Финал четырех» европейского турнира.
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