ВФВ: К казанскому и краснодарскому «Динамо» будут применены штрафные санкции

Этот пункт гласит о том, что клубы Суперлиги при прохождении мандатной комиссии выделяют в именной заявке 14 игроков. В технической заявке на игру команд Суперлиги должно быть не менее восьми игроков из этих четырнадцати. На команду Суперлиги, приславшую на игру состав, в котором заявлено менее восьми игроков из четырнадцати, накладываются штрафные санкции в соответствии с регламентом ВФВ.



Нарушения были зафиксированы в матчах чемпионата России «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Казань» (Казань) и «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар).