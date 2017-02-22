ВФВ: К казанскому и краснодарскому «Динамо» будут применены штрафные санкции
Исполком Всероссийской федерации волейбола России принял решение наложить на волейбольные клубы «Динамо-Казань» (Казань) и «Динамо» (Краснодар) штрафные санкции за нарушение п. 1.16 «Положения о чемпионате России 2017 года и Кубке России 2016 года по волейболу среди женских команд», сообщает официальный сайт ВФВ.
Этот пункт гласит о том, что клубы Суперлиги при прохождении мандатной комиссии выделяют в именной заявке 14 игроков. В технической заявке на игру команд Суперлиги должно быть не менее восьми игроков из этих четырнадцати. На команду Суперлиги, приславшую на игру состав, в котором заявлено менее восьми игроков из четырнадцати, накладываются штрафные санкции в соответствии с регламентом ВФВ.
Нарушения были зафиксированы в матчах чемпионата России «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Казань» (Казань) и «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар).
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