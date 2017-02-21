Волейболистки краснодарского «Динамо» проиграли «Альбе» в матче ЛЧ

В турнирной таблице группы B «Динамо» занимает третье место, одержав в пяти матчах одну победу, «Альба» расположилась строчкой ниже.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Волеро» из Швейцарии, «Альба» на своей площадке примет «Динамо» из Москвы. Обе встречи пройдут 28 февраля.