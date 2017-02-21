ВФВ утвердила даты четвертьфинальных матчей ЧР по волейболу среди женщин

По итогам соревнований 8 сильнейших продолжат борьбу за медали в плей-офф, а занявшие 9-е и 10-е места «Ленинградка» и «Метар» сыграют плей-аут.



Также названы даты двух первых четвертьфинальных матчей в каждой из пар. Первыми начинают «Уралочка-НТМК» (3) — «Заречье-Одинцово» (6) и «Динамо» (Краснодар) (4) — «Енисей» (5). Первые матчи в этих парах запланированы на 25 февраля, ответные — на 4 марта. В паре «Динамо» (Казань) (2) — «Протон» (7) первый матч пройдет 27 февраля, ответный 4 марта. Позже всех вступят в борьбу «Динамо» (Москва) (1) и «Сахалин» (8), в этой паре первый матч 6 марта — ответный 7 марта.



Четвертьфинал проходит до двух побед. Если после двух матчей будет ничья, команды проведут третий поединок. В первых трёх парах первая и, при необходимости, третья встречи пройдут на площадке команды, занявший более высокое место на предварительном этапе. В паре «Динамо» (Москва) — «Сахалин» все игры пройду в столице России.



«Ленинградка» и «Метар» начнут плей-аут до трёх побед 25—26 марта в Санкт-Петербурге.