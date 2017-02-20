Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР

У хозяев в той же встрече отличилась на блоке Регина Мороз (6 очков). Столько же набрала Яна Манзюк из «Енисея» в домашней игре с краснодарским «Динамо» (3:0). Лучшей подающей тура стала Екатерина Петрова из «Ленинградки», сделавшая 7 эйсов в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (2:3).



Бомбардиры



29 — Малыгина («Заречье-Одинцово»)

26 — Парубец («Уралочка-НТМК»)

22 — Петрова («Ленинградка»)

21 — Бондарь («Сахалин»)

20 — Бессонная («Ленинградка»)

18 — Кутюкова («Ленинградка»)

17 — Столярова («Динамо» Казань)

17 — Тушова («Динамо» Краснодар)

17 — Шаравская («Сахалин»)



Блок



6 — Манзюк («Енисей»)

6 — Мороз («Сахалин»)

5 — Полякова («Ленинградка»)

4 — Котова («Заречье-Одинцово»)

4 — Сперскайте («Заречье-Одинцово»)

4 — Шаравская («Сахалин»)



Подача



7 — Петрова («Ленинградка»)

4 — Яковлева («Динамо» Краснодар)

3 — Кузнецова («Енисей»)

3 — Лазаренко («Заречье-Одинцово»)

3 — Столярова («Динамо» Казань)

3 — Суховерхова («Метар»)

3 — Хабибуллина («Сахалин»).