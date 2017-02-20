Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР
Лучшим бомбардиром 18-го, заключительного тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги стала Дарья Малыгина из «Заречья-Одинцово», набравшая 29 очков в выездном матче с «Сахалином» (2:3).
У хозяев в той же встрече отличилась на блоке Регина Мороз (6 очков). Столько же набрала Яна Манзюк из «Енисея» в домашней игре с краснодарским «Динамо» (3:0). Лучшей подающей тура стала Екатерина Петрова из «Ленинградки», сделавшая 7 эйсов в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (2:3).
Бомбардиры
29 — Малыгина («Заречье-Одинцово»)
26 — Парубец («Уралочка-НТМК»)
22 — Петрова («Ленинградка»)
21 — Бондарь («Сахалин»)
20 — Бессонная («Ленинградка»)
18 — Кутюкова («Ленинградка»)
17 — Столярова («Динамо» Казань)
17 — Тушова («Динамо» Краснодар)
17 — Шаравская («Сахалин»)
Блок
6 — Манзюк («Енисей»)
6 — Мороз («Сахалин»)
5 — Полякова («Ленинградка»)
4 — Котова («Заречье-Одинцово»)
4 — Сперскайте («Заречье-Одинцово»)
4 — Шаравская («Сахалин»)
Подача
7 — Петрова («Ленинградка»)
4 — Яковлева («Динамо» Краснодар)
3 — Кузнецова («Енисей»)
3 — Лазаренко («Заречье-Одинцово»)
3 — Столярова («Динамо» Казань)
3 — Суховерхова («Метар»)
3 — Хабибуллина («Сахалин»).
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