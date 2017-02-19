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19 февраля 2017, 17:59 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» в гостях оказался сильнее «Урала» в матче чемпионата России

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в 20-м туре мужского чемпионата России на выезде уверенно переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0.

Подопечные Игоря Чутчева одержали 11-ю победу в 20 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда Бориса Гребенникова располагается на шестой позиции.

В 21-м туре уфимцы сыграют с московским «Динамо», а «ФАКЕЛ» встретится с «Динамо» из Краснодара.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
20-й тур

«Урал» (Уфа) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 22:25, 16:25).
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