«ФАКЕЛ» в гостях оказался сильнее «Урала» в матче чемпионата России

Подопечные Игоря Чутчева одержали 11-ю победу в 20 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда Бориса Гребенникова располагается на шестой позиции.



В 21-м туре уфимцы сыграют с московским «Динамо», а «ФАКЕЛ» встретится с «Динамо» из Краснодара.



Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур



«Урал» (Уфа) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 22:25, 16:25).