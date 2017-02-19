Домашняя арена ЖВК «Динамо» (Москва) УСЗ «Дружба» закроется как минимум на сезон

Женское «Динамо» проводит домашние матчи в УСЗ «Дружба». Динамовки 22 февраля примут швейцарский «Волеро» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В феврале завершается наше выступление на домашней арене “Дружба”. Матч с “Волеро”, по всей видимости, станет последним домашним в сезоне, затем “Дружба” закроется. Далее мы будем вынуждены проводить домашние матчи на другой площадке — в первую очередь во дворце спорта “Динамо” на улице Лавочкина. Планируем уже там сыграть с “Сахалином” в плей-офф чемпионата России. И следующие матчи сезона тоже. Пока точных сроков ремонта “Дружбы” мы не знаем. Но ремонт наверняка займет один сезон как минимум», — сказал Зиничев по телефону.