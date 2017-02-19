Домашняя арена ЖВК «Динамо» (Москва) УСЗ «Дружба» закроется как минимум на сезон
Ближайший домашний матч волейболисток московского «Динамо» 22 февраля в универсальном спортивном зале «Дружба», скорее всего, станет последним на этой арене в сезоне, ремонт спортобъекта займет как минимум один сезон, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.
Женское «Динамо» проводит домашние матчи в УСЗ «Дружба». Динамовки 22 февраля примут швейцарский «Волеро» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В феврале завершается наше выступление на домашней арене “Дружба”. Матч с “Волеро”, по всей видимости, станет последним домашним в сезоне, затем “Дружба” закроется. Далее мы будем вынуждены проводить домашние матчи на другой площадке — в первую очередь во дворце спорта “Динамо” на улице Лавочкина. Планируем уже там сыграть с “Сахалином” в
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