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19 февраля 2017, 17:48 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Домашняя арена ЖВК «Динамо» (Москва) УСЗ «Дружба» закроется как минимум на сезон

Ближайший домашний матч волейболисток московского «Динамо» 22 февраля в универсальном спортивном зале «Дружба», скорее всего, станет последним на этой арене в сезоне, ремонт спортобъекта займет как минимум один сезон, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

Женское «Динамо» проводит домашние матчи в УСЗ «Дружба». Динамовки 22 февраля примут швейцарский «Волеро» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В феврале завершается наше выступление на домашней арене “Дружба”. Матч с “Волеро”, по всей видимости, станет последним домашним в сезоне, затем “Дружба” закроется. Далее мы будем вынуждены проводить домашние матчи на другой площадке — в первую очередь во дворце спорта “Динамо” на улице Лавочкина. Планируем уже там сыграть с “Сахалином” в плей-офф чемпионата России. И следующие матчи сезона тоже. Пока точных сроков ремонта “Дружбы” мы не знаем. Но ремонт наверняка займет один сезон как минимум», — сказал Зиничев по телефону.
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