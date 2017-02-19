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19 февраля 2017, 17:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» разгромил краснодарское «Динамо» в 21-м туре мужского ЧР

Кемеровский «Кузбасс» в матче 20-го тура мужского чемпионата России на своей площадке разгромил краснодарское «Динамо».

Ни в одной из партий подопечные Туомаса Саммелвуо не проиграли более 17 очков. Сибиряки одержали 14-ю победу и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, южане располагаются на 13-й позиции.

В следующем туре «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», а бело-голубые встретятся с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
20-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).
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