«Кузбасс» разгромил краснодарское «Динамо» в 21-м туре мужского ЧР

Ни в одной из партий подопечные Туомаса Саммелвуо не проиграли более 17 очков. Сибиряки одержали 14-ю победу и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, южане располагаются на 13-й позиции.



В следующем туре «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», а бело-голубые встретятся с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».



Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).