«Локомотив» разгромил «Нефтяник», одержав 16-ю победу в мужской Суперлиге

Подопечные Пламена Константинова одержали 16-ю победу в 20 встречах и остались на третьей позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Терентьева проиграла 19-й матч и замыкает список участников Суперлиги.



В следующем туре «железнодорожники» сыграют с казанским «Зенитом», а «Нефтяник» встретится с «Газпромом-Югра».



Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).