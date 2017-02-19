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19 февраля 2017, 16:47 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» разгромил «Нефтяник», одержав 16-ю победу в мужской Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» в 20-м туре мужского чемпионата России на своей площадке разгромил оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0.

Подопечные Пламена Константинова одержали 16-ю победу в 20 встречах и остались на третьей позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Терентьева проиграла 19-й матч и замыкает список участников Суперлиги.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с казанским «Зенитом», а «Нефтяник» встретится с «Газпромом-Югра».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
20-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).
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