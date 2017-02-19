Шапито закончилось. «Сахалин» пробился в плей-офф
Последний тур женской Суперлиги назвал последнего обладателя путёвки в
плей-офф. «Сахалин» попал в восьмёрку, а «Ленинградка» вылетела.
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Регулярный чемпионат в женской волейбольной Суперлиге завершился, восьмёрка команд, которая продолжит борьбу в четвертьфинале, определена. Последнюю путёвку в
Битва за последнюю путёвку
За четыре тура до окончания регулярного чемпионата «Ленинградка» была фаворитом в борьбе за место в
Ключевым стал матч 15-го тура, в котором «Ленинградка» и «Сахалин» сошлись в очном поединке, и гости выиграли в пяти сетах. Выиграй тогда питерская команда — и вопрос об участниках
Другое дело, что три следующих матча «Сахалин» играл дома против казанского «Динамо», аутсайдера «Метара» и подмосковного «Заречье-Одинцово», и не все из этих команд выставили основные составы. «Динамо», например, отправило на Сахалин молодёжную команду, которая ожидаемо была разгромлена в трёх сетах. То же самое случилось и с «Метаром», а вот «Заречье-Одинцово» привезло всех основных, и победы хозяйки добились только на
«Ленинградка» в последних трёх турах обыграла «Метар» и потерпела ожидаемые поражения в выездных матчах с московским «Динамо» и «Уралочкой». «Протон» гарантировал себе участие в
Но, опять же, всё было в руках «Ленинградки» в 15-м туре, и путёвку в
Подготовка к плей-офф
Справедливости ради, в последних турах женской Суперлиги борьба шла только в тех матчах, которые хоть
В Красноярск отправилась вторая команда, которая потерпела поражение в трёх партиях. С «Енисеем» команде Константина Ушакова играть в
В общем, проходные матчи действительно были, и это беда нашей женской Суперлиги, которую в следующем сезоне могут расширить за счёт клубов из Азербайджана и Швейцарии. Вот только потянут ли многие российские команды зарубежные поездки? Впрочем, этот вопрос ещё в стадии начальной проработки, так что не стоит бежать впереди паровоза. Ясно, что усиление конкуренции во внутреннем чемпионате пойдёт на пользу всем.
Пока же в чемпионате России играют только российские и команды, и восьмёрка лучших разбилась на четвертьфинальные пары: «Динамо» Москва — «Сахалин», «Динамо» Казань — «Протон», «Уралочка» — «Заречье-Одинцово», «Динамо» Краснодар — «Енисей». Кубковая часть турнира стартует 25 февраля. Четвертьфинальные серии играют до двух побед, так что все полуфиналисты определятся максимум 12 марта, а некоторые уже 4 марта.
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