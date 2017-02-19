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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28826057/
19 февраля 2017, 14:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Финал четырех» женской ЛЧ по волейболу пройдет в итальянском Тревизо

«Финал четырех» женской Лиги чемпионов в 2017 году пройдет в итальянском Тревизо, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Матчи пройдут 22—23 апреля на арене PalaVerde. Хозяйкой «Финала четырех» будет итальянская команда «Конельяно», которая выступает на данной арене, остальные участники определятся по итогам «раунда шести».

В данный момент в Лиге чемпионов продолжается групповой этап, Россию на этой стадии турнира представляют три команды — московское и краснодарское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.
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