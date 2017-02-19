«Финал четырех» женской ЛЧ по волейболу пройдет в итальянском Тревизо
«Финал четырех» женской Лиги чемпионов в 2017 году пройдет в итальянском Тревизо, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Матчи пройдут
В данный момент в Лиге чемпионов продолжается групповой этап, Россию на этой стадии турнира представляют три команды — московское и краснодарское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.
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