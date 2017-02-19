«Финал четырех» женской ЛЧ по волейболу пройдет в итальянском Тревизо

Матчи пройдут 22—23 апреля на арене PalaVerde. Хозяйкой «Финала четырех» будет итальянская команда «Конельяно», которая выступает на данной арене, остальные участники определятся по итогам «раунда шести».

В данный момент в Лиге чемпионов продолжается групповой этап, Россию на этой стадии турнира представляют три команды — московское и краснодарское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.