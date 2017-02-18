«Кузбасс» сменил немца Шварца на финна Оянсиву

Шварц перешёл в «Кузбасс» летом 2016 года. В текущем сезоне он не получал игровой практики в том объёме, в котором ему её хотелось бы получать. Так как игрок желает больше времени проводить на площадке, «Кузбасс» отпустил доигровщика, дав ему возможность играть в другом клубе.



На освободившуюся позицию легионера у «Кузбасса» есть претендент. Игрок сборной Финляндии Олли-Пекка Оянсиву заинтересован в сотрудничестве с клубом. Он дозаявлен в чемпионат России и может в скором времени пополнить состав кемеровской команды.