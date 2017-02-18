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18 февраля 2017, 23:38 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» сменил немца Шварца на финна Оянсиву

Немецкий доигровщик Себастьян Шварц расторг контракт с «Кузбассом» по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба кемеровского клуба.

Шварц перешёл в «Кузбасс» летом 2016 года. В текущем сезоне он не получал игровой практики в том объёме, в котором ему её хотелось бы получать. Так как игрок желает больше времени проводить на площадке, «Кузбасс» отпустил доигровщика, дав ему возможность играть в другом клубе.

На освободившуюся позицию легионера у «Кузбасса» есть претендент. Игрок сборной Финляндии Олли-Пекка Оянсиву заинтересован в сотрудничестве с клубом. Он дозаявлен в чемпионат России и может в скором времени пополнить состав кемеровской команды.
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