Москвички на коне, но самое интересное еще впереди

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Регулярная часть женского чемпионата России получилась богатой на события. Были матчи с неожиданным исходом, и даже сенсационные поражения лидеров — например, московского «Динамо» в Челябинске. Были по-настоящему классные битвы, державшие в напряжении болельщиков на протяжении нескольких часов и судьба которых решалась в концовке пятой партии. Была «команда-выскочка» — красноярский «Енисей». Была борьба за место в плей-офф до последнего тура. Были, увы, и события, которые наш чемпионат не красят — речь о невыходе краснодарского «Динамо» на матч с одноклубницами из Казани. Южанки таким образом выразили протест из-за многомесячных задержек зарплаты.

ЖДЕМ ДИНАМОВСКОГО ФИНАЛА?

Если говорить о главных спортивных итогах, то они оказались не такими предсказуемыми, как-то представлялось перед началом чемпионата. Если в прошлом сезоне московское «Динамо» не потерпело ни одного поражения, то в нынешнем у действующих чемпионок их уже два. Больше того, их принципиальные соперники из Казани первой частью сезона могут быть довольны куда больше: если в Суперлиге команды обменялась победами, то в финале Кубка России сильнее оказались подопечные Ришата Гилязутдинова.

Большой сюрприз в последнем туре преподнесли волейболистки «Сахалина». На своей площадке они в «матче жизни» зубами выгрызли победу у «Заречья» — 3:2. И теперь москвичкам вместо комфортного в плане географии четвертьфинала с «Ленинградкой» предстоит непростой вояж на Дальний Восток. Сенсация там случится едва ли, но сил у Наталии Гончаровой и компания отнимет немало.

Если не произойдет никаких неожиданностей, в следующий раз два «Динамо» встретятся теперь только в финале. Напомним, что в нынешнем сезоне чемпион будет выявлен по классической системе плей-офф, а не итогам привычного «Финала четырех».

При этом сенсации на пути к решающей серии совершенно не исключены. В первую очередь их стоит ожидать от «Уралочки"-НТМК Николая Карполя. В прошлом сезоне на нее никто не ставил, но команде из Екатеринбурга это не помешало дойти до финала. В этом сезоне уральская команда чередовала поражения от саратовского «Протона» с победами над казанским «Динамо» и пятисетовым драматичным матчем в Москве. Чего ждать от этой команды в плей-офф — никто не знает.

Самая горячая пара предстоящих четвертьфиналов, вне всяких сомнений, «Динамо» (Краснодар) — «Енисей». Любопытно, что красноярская команда набрала больше очков, чем краснодарская, и по старой системе именно она должна была занять промежуточное четвертое место, но в нынешнем сезоне пробуется другой формат — первостепенно количество побед.

Провести генеральную репетицию перед матчами на вылет «Динамо» и «Енисей» имели возможность в последнем туре суперлиги. Волею календаря две команды сошлись в Красноярске. В ничего не решающем матче 18-го тура хозяева без проблем победили — 3:0. Даст ли им это какое-то психологическое преимущество — покажет время.

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО.

Главным открытием предварительного раунда стала, пожалуй, Ангелина Лазаренко. Именно 18-летняя центральная блокирующая «Заречья-Одинцово» стала самой результативной подающей по итогам предварительного раунда. На ее счету добрых три десятка эйсов. Она же — абсолютный лидер по количеству результативных блоков. В ее активе таковых более 60. Для сравнения: у ведущих блокирующих сборной России Ирины Фетисовой и Ирины Заряжко примерно на треть меньше. Тут самое время напомнить, что Лазаренко — один из лидеров нашей юниорской сборной, которая в 2015 году победила на чемпионатах Европы. Уже тогда говорили о том, что у нее сумасшедший потенциал, и она имеет все данные, чтобы стать суперзвездой. Однако сколько таких талантов в разных видах спорта в разное время появлялось в России — и сколь немногим из них удалось добиться успехов.

У Лазаренко с прогрессом все в порядке. В прошлом году она, 17-летняя спортсменка, со сборной выиграла чемпионат Европы для юниорок до 19 лет и закрепилась в составе «Заречья-Одинцово». Ныне Ангелина — один из безусловных лидеров подмосковной команды и очень громко стучится в двери национальной сборной. Увы, из той золотой юниорской команды пока на слуху только Лазаренко. Остальные проходят тяжелый период адаптации во взрослом спорте.

Тем не менее, у целого ряда молодых игроков весьма неплохие статистические показатели. Например, у Анастасии Гарелик, Натальи Малых и Дарьи Малыгиной. Интересно, что самой результативной по очкам на групповом этапе стала не Наталия Гончарова — она вторая, — а 22-летняя «Уралочки» Ксения Ильченко. Причем, молодая доигровщица ничуть не уступает своей титулованной визави и по эффективности атак.

При этом понятно, что матчи предварительного этапа и игры плей-офф — совершенно разные истории. Проявить себя в решающий момент — удел настоящих лидеров. И в этой связи следить за развязкой суперлиги будет крайне интересно не только с точки зрения игры клубов, но и в плане битвы характеров отдельно взятых игроков.

Расписание четвертьфиналов.

25 февраля.

«Динамо» (М) — «Сахалин».

«Динамо-Казань» — Протон.

«Уралочка"-НТМК-«Заречье-Одинцово».

«Динамо» (Кр) — «Енисей».

Ответные матчи пройдут 4 марта. Третьи, если потребуется, 12 марта.