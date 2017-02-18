Волейболистки московского «Динамо» выиграли первый этап чемпионата России

Действующие чемпионки страны набрали 46 очков и вышли в плей-офф с первого места. Кубковая часть сезона стартует 25 февраля.

Москве и Казани по-прежнему нет равных.

После ухода из казанского «Динамо» Екатерины Гамовой, Марии Бородаковой и Антонеллы Дель Коре у болельщиков команды появились опасения за ее будущие результаты. Но мощная селекция татарстанского клуба показала, что даже в этой ситуации можно находиться на лидирующих позициях.

Быстро влились в состав «Динамо» Ирина Заряжко, Ирина Филиштинская, Марина Марюхнич и Юлия Подскальная. Возвращение Ирины Воронковой добавило команде мощи в доигровке, а пропустившая часть прошлого сезона Екатерина Уланова набрала оптимальную форму и составила пару с Еленой Ежовой на позиции либеро.

«Динамо» выиграло Кубок России и долгое время шло на первом месте в чемпионате, завершив предварительный этап чемпионата на второй позиции. В плей-офф команда ставит перед собой максимальные задачи. «Отвечу коротко: на второе место в плей-офф мы не согласны», — сказала агентству «Р-Спорт» Уланова.

Московское «Динамо» на старте чемпионата «потряхивало». Это можно объяснить тем, что многие игроки были задействованы в сборной России и не имели полноценной предсезонки. Но к зиме команда Юрия Панченко набрала ход, плюс состав был укреплен доигровщицей из Доминиканской республики Бетанией де ла Крус. Блокирующая «Динамо-Казань» Ирина Заряжко.

В нападении «Динамо», как и прежде, солировала Наталия Гончарова, которая стала второй по результативности в чемпионате, и, несмотря на два поражения, москвички выиграли «регулярку» с заметным отрывом от соперниц. Они набрали 46 очков из 54 возможных.

Третье место по итогам предварительного этапа заняла «Уралочка-НТМК», в составе которой доигровшица Ксения Ильченко стала самым результативным игроком чемпионата. На Олимпиаде в Рио места в сборной России ей не нашлось.

Бойкот краснодарского волейбола и лазейка для швейцарцев.

В прежние сезоны чемпионат России называли первенством трех «Динамо», где помимо команд из Москвы и Казани за медали стабильно боролись краснодарские волейболистки. Но в нынешнем сезоне многомесячные долги по зарплате вынудили спортсменок кубанской команды думать не только о волейболе, но и о бытовых проблемах.

«Игроки сами себе снимают квартиры. Если бы нам оплачивали питание и проживание, было бы полегче справляться с этой ситуацией. Но есть бытовые вопросы, которые без денег никак не решишь. На что питаться, например? У кого-то мужья есть, кому-то родители помогают, у кого-то накопления, может, оставались поначалу. Но, если честно, у всех закончились деньги. У многих девочек многомесячные долги перед арендодателями. Очень тяжело, конечно. Ты уже не думаешь о тренировках, о матчах, а думаешь о том, как тебе решить бытовые проблемы», — заявила в интервью агентству «Р-Спорт» блокирующая краснодарской команды Елена Гендель. Бетании де ла Крус.

Все это привело к тому, что 29 января краснодарки бойкотировали матч чемпионата страны в Казани, мотивировав свое решение желанием привлечь руководство края к их проблемам. Незначительная часть долгов вскоре была погашена, но будущее «Динамо» — как женского, так и мужского — остается под вопросом.

В то же время Всероссийская федерация волейбола объявила о возможном появлении в суперлиге команд из Азербайджана и швейцарского «Волеро». Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, но не исключено, что уже в следующем сезоне суперлига стартует в новом составе.

«Это здорово, только мы не можем туда поехать. У нас нет финансовой возможности летать за границу в рамках национального чемпионата. Многие наши клубы не потянут. Или же эти иностранные клубы будут принимать нас все время здесь, то есть играть на наших площадках. Что касается уровня лиги, то это шикарно. Клубы Азербайджана, “Волеро” поднимут уровень соревнований», — заявил главный тренер подмосковного «Заречья» Вадим Панков.

Ждать ли повторения прошлогоднего «Финала четырех»?

В первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, казанское «Динамо» — с «Протоном» из Саратовской области, а краснодарское — с красноярским «Енисеем». «Уралочка», ставшая третьей в регулярном чемпионате, сыграет с «Заречьем».

Велика вероятность того, что фавориты выиграют серии до двух побед и в полуфиналах встретятся те же команды, которые прошлой весной разыграли медали в «Финале четырех», а именно три «Динамо» и «Уралочка». Впрочем, от молодой команды Панкова всегда можно сюрпризов, а «Енисей» уже удивил тем, что вышел в «Финал четырех» Кубка России, поэтому его тоже не стоит сбрасывать со счетов.