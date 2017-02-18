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18 февраля 2017, 19:30 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» волейболистки Кошелевой проиграл «Вакифбанку» в чемпионате Турции

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Турецкий «Эджзаджибаши», за который выступает волейболистка сборной России Татьяна Кошелева, проиграл «Вакифбанку» в матче чемпионата страны.

Встреча, прошедшая в субботу в Стамбуле, завершилась поражением команды Кошелевой со счетом 0−3 (13:25, 20:25, 23:25). Россиянка отметилась в матче 6 набранными очками.

«Эджзаджибаши» (12 побед в 17 матчах) остался на третьем месте в турнирной таблице турецкой лиги, которую возглавляет «Вакифбанк» (17 побед).
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