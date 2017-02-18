ЖВК «Динамо» (Казань) обыграл «Протон» в матче последнего тура первого этапа ЧР
КАЗАНЬ, 18 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у «Протона» из Саратовской области в матче заключительного тура регулярного чемпионата России.
Волейболистки «Динамо» выиграли в Казани со счетом 3−0 (25:16, 25:18, 25:13) и завершили чемпионат на втором месте следом за московским «Динамо». «Протон» стал седьмым, и в первом раунде
Первая игра четвертьфинальной серии до двух побед пройдет 27 февраля. По просьбе «Динамо» она была перенесена с 25-го числа
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