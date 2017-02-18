Определились все пары плей-офф женского чемпионата России по волейболу

В субботу «Сахалин» из Южно-Сахалинска дома победил подмосковное «Заречье-Одинцово» в заключительном туре предварительного этапа чемпионата и стал последним восьмым участником четвертьфинальной стадии.

Все пары плей-офф выглядят следующим образом:

«Динамо» (Москва, 1-е место на предварительном этапе) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 8),

«Динамо» (Казань, 2) — «Протон» (Саратовская область, 7),

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 3) — «Заречье-Одинцово» (Московская область, 6),

«Динамо» (Краснодар, 4) — «Енисей» (Красноярск, 5).

Победители в четвертьфинале будут определяться в сериях до двух побед. Матчи пройдут 25 февраля (на поле команд, занявших в каждой паре на предварительном этапе более высокое место), 4 марта (на поле команд, занявших в каждой паре место ниже на предварительном этапе) и, если понадобится, 12 марта (на поле команд, занявших в каждой паре на предварительном этапе более высокое место).