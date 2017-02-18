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18 февраля 2017, 12:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Лямин и Красильников вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Иране

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на острове Киш (Иран).

В полуфинале в субботу российский дуэт победил немцев Лоренца Шумана/Юлиуса Толе со счетом 2−0 (21:19, 21:15).

В другом полуфинальном матче еще одна российская пара Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграла полякам Петру Кантору/Бартошу Лосяку — 0−2 (13:21, 17:21).

В финале позднее в субботу Лямин/Красильников сыграют с Кантором/Лосяком, а Стояновский/Ярзуткин сразятся с Шуманом/Толе в матче за третье место.
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