Лямин и Красильников вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Иране
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на острове Киш (Иран).
В полуфинале в субботу российский дуэт победил немцев Лоренца Шумана/Юлиуса Толе со счетом 2−0 (21:19, 21:15).
В другом полуфинальном матче еще одна российская пара Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграла полякам Петру Кантору/Бартошу Лосяку — 0−2 (13:21, 17:21).
В финале позднее в субботу Лямин/Красильников сыграют с Кантором/Лосяком, а Стояновский/Ярзуткин сразятся с Шуманом/Толе в матче за третье место.
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