Лямин и Красильников вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Иране

В полуфинале в субботу российский дуэт победил немцев Лоренца Шумана/Юлиуса Толе со счетом 2−0 (21:19, 21:15).

В другом полуфинальном матче еще одна российская пара Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграла полякам Петру Кантору/Бартошу Лосяку — 0−2 (13:21, 17:21).

В финале позднее в субботу Лямин/Красильников сыграют с Кантором/Лосяком, а Стояновский/Ярзуткин сразятся с Шуманом/Толе в матче за третье место.