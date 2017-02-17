Волейболистки «Енисея» обыграли краснодарское «Динамо» в заключительном туре ЧР

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой хозяек со счетом 3−0 (25:19, 25:20, 25:23).

«Енисей» благодаря этой победе потеснил «Динамо» с четвертой строчки на пятую и получил преимущество своей площадки в плей-офф. Первая встреча четвертьфинальной серии до двух побед пройдет 25 февраля в Красноярске, ответная — 4 марта в Краснодаре. Третью игру, если понадобится, соперники проведут в Красноярске 12 марта.