Волейболистки «Енисея» обыграли краснодарское «Динамо» в заключительном туре ЧР
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли краснодарское «Динамо» в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой хозяек со счетом 3−0 (25:19, 25:20, 25:23).
«Енисей» благодаря этой победе потеснил «Динамо» с четвертой строчки на пятую и получил преимущество своей площадки в
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