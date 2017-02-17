«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин пробились в полуфинал турнира в Иране
На острове Киш (Иран) продолжается турнир Мирового тура по пляжному волейболу.
Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в четвертьфинале одолели бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле со счётом 2:1 (21:17, 18:21, 15:8).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Киш. Мужчины. Четвертьфинал
Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия) — Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1:2 (17:21, 21:18, 8:15).
Ранее в полуфинал вышли россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников.
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