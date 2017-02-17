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17 февраля 2017, 16:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин пробились в полуфинал турнира в Иране

На острове Киш (Иран) продолжается турнир Мирового тура по пляжному волейболу.

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в четвертьфинале одолели бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле со счётом 2:1 (21:17, 18:21, 15:8).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Киш. Мужчины. Четвертьфинал
Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия) — Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1:2 (17:21, 21:18, 8:15).

Ранее в полуфинал вышли россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников.
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