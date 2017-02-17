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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28810249/
17 февраля 2017, 13:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Лямин и Красильников вышли в полуфинал турнира в Иране

На острове Киш (Иран) продолжается турнир Мирового тура по пляжному волейболу.

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в полуфинал соревнований, обыграв своих соотечественников Игоря Величко и Максима Сиволапа со счётом 2:1 (26:24, 17:21, 15:10).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Киш
Мужчины. Четвертьфинал
Никита Лямин / Вячеслав Красильников (Россия) — Игорь Величко / Максим Сиволап (Россия) — 2:1 (26:24, 17:21, 15:10).

Позже свой четвертьфинальный матч проведут россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.
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