«Пляжники» Лямин и Красильников вышли в полуфинал турнира в Иране

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в полуфинал соревнований, обыграв своих соотечественников Игоря Величко и Максима Сиволапа со счётом 2:1 (26:24, 17:21, 15:10).



Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Киш

Мужчины. Четвертьфинал

Никита Лямин / Вячеслав Красильников (Россия) — Игорь Величко / Максим Сиволап (Россия) — 2:1 (26:24, 17:21, 15:10).



Позже свой четвертьфинальный матч проведут россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.